’Niets wijst op afname van drukte’ Fileleed is weer helemaal terug: ’Situatie nog erger dan vóór corona’

Door Gijsbert Termaat

Den Haag - De files zijn in 2023 weer in alle hevigheid teruggekeerd op de Nederlandse wegen. Sterker nog, we staan zelfs vaker stil dan vóór corona, want het aantal opstoppingen is in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 met tien procent flink gestegen. Dat concludeert de ANWB op basis van haar filecijfers over de eerste drie maanden van 2023.