Henk Krol weer eenzame ’splinter’

„Niemand zit te wachten op een splinterpartij”, zei Henk Krol kortgeleden. Nu is hij weer alleen. Ⓒ anp/hh

Den Haag - Met het vertrek van Henk Krol is de bonte verzameling afgesplitste politici die zich in de Partij voor de Toekomst verzamelde weer terug bij af. Binnen een paar maanden is de partij weer uit elkaar gevallen in precies de drie scherven waaruit die was samengesteld.