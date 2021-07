Vier arrestaties na geruchtmakende moord in Spanje

De politie maakte eerder deze week al bekend drie mannen te hebben opgepakt. Er volgde later nog een vierde arrestatie. Het gaat volgens een ingewijde om een vriend van de andere verdachten. Hij zou ervan worden verdacht de mobiele telefoon te hebben gestolen van verpleegkundige Luiz, die later overleed in het ziekenhuis.

Woede

De dood van de twintiger leidde tot woedende reacties. Er waren grootschalige protesten in steden als Madrid en Barcelona. Demonstranten zwaaiden onder meer met regenboogvlaggen en eisten betere bescherming van seksuele minderheden. De politie kreeg kritiek omdat ze in de hoofdstad hardhandig optrad tegen de betogers.

Spanje was in 2005 het derde land in de wereld dat het homohuwelijk legaliseerde, na Nederland en België. Uit een peiling kwam vorig jaar naar voren dat het overgrote deel van de Spanjaarden geen probleem heeft met homoseksualiteit.