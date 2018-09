Vrouw krijgt geld na dodelijke doornsteek

De man had zijn vinger in 2010 tijdens het snoeien van zijn rozen gestoken en stierf uiteindelijk aan bloedvergiftiging. De definitie van een ongeval is „een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde”. De rechtbank oordeelde dat een dodelijke doornsteek hieronder valt.

