Dieven vergokken geld bejaarde vrouw (85)

Het delict dateert alweer van donderdag 2 mei, maar de man en de vrouw lopen nog steeds vrij rond. Het duo belde die dag rond 16 uur aan bij de woning van de Amsterdamse in de Van Hilligaertstraat. De twee deden zich voor als medewerkers van de woningbouw met de smoes dat ze de geiser kwamen ontkalken. Terwijl de man de bewoonster in de badkamer aan de praat hield, doorzocht de vrouw de woning. Ze wist een pinpas en pincode buit te maken plus een envelop met duizenden euro’s. Het ging om spaargeld waarvan de oudere vrouw op vakantie had willen gaan.

De man is diezelfde dag nog in twee Amsterdamse casino’s geweest waar hij met de buitgemaakte pinpas geld heeft opgenomen om te vergokken. In een van de tenten is hij vastgelegd door een beveiligingscamera. De politie hoopt dat mensen hem herkennen zodat hij en de vrouw alsnog kunnen worden opgepakt.