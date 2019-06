AIVD bracht journalist in levensgevaar

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Nederlandse staat heeft misdaadjournalist Bas van Hout een flinke schadevergoeding betaald omdat hij door fouten van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst in levensgevaar is gebracht. Gegevens over Van Hout, informant van de AIVD, werden onvoldoende afgeschermd. Daardoor lekte uit naar de onderwereld dat hij met de dienst had gesproken.