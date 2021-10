Premium Het beste van De Telegraaf

’Verbannen’ uit de stad waar universiteit staat Studenten radeloos in zoektocht naar kamer: ’Je bent het helaas niet geworden’

Door Jessy Burgers en Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Phaedra Krol is gered! Na vele maanden zoeken heeft ze sinds deze week eindelijk een kamer in studentenstad Groningen. „Ja, ik heb geluk gehad.” Ⓒ Jos Schuurman

Zo’n 27.000 studenten zijn al maanden vergeefs op zoek naar een kamer. In een jaar tijd is het tekort aan onderkomens in universiteitssteden met 4500 toegenomen. Onze verslaggevers gingen in Groningen – brandhaard van het probleem – op zoek naar een simpel onderkomen. Een reportage vol stress, wanhoop en vertwijfeling.