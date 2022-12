Auto op A2 slaat acht keer over de kop, bestuurder lichtgewond

Niet de auto uit het verhaal. Ⓒ Stefaan Beel

DEN BOSCH - Een automobilist is zondag op de A2 bij de afslag Veghel (Noord-Brabant) acht keer over de kop geslagen. De bestuurder liep slechts minimale verwondingen op en volgens de politie „zijn de engeltjes wel opgebruikt.” De man testte positief op drugs en reed met een geschorst rijbewijs. Op een foto die door de politie op Twitter is gedeeld is te zien dat de auto zwaar beschadigd is.