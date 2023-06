Xi Jinping spreekt Amerikaanse buitenlandminister Blinken over verzuurde relaties

China en de VS moeten kiezen tussen samenwerking of conflict, zei de Chinese topdiplomaat Wang Yi maandag tegen Blinken. Blinkens bezoek is het eerste van een Amerikaanse buitenlandminister aan China sinds 2018.

Zondag trof Blinken ook al zijn Chinese collega Qin Gang. Het gesprek duurde uren en was veel langer dan gepland. Qin Gang zei te zijner tijd ook een bezoek aan de VS te kunnen brengen. Wang Yi is chef van de buitenlandcommissie van de Chinese Communistische Partij en staat in de hiërarchie hoger dan de buitenlandminister.

Blinken maakte tijdens de bijeenkomsten in Beijing „heel duidelijk” dat de VS zich niet willen loskoppelen van China. Hij sprak de wens uit de relatie tussen de twee grootmachten te stabiliseren en te voorkomen dat de concurrentie in een conflict verzandt. Volgens Wang moeten de twee landen „de neerwaartse spiraal van hun relaties stoppen. China en de VS moeten weer een gezonde en stabiele werkwijze vinden, om samen te werken en om met elkaar op te kunnen schieten.”