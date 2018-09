Opnieuw onderzoek in vermissingszaak uit 1988

Een cold case team van de politie doet maandag onderzoek in verband met de vermissing van een vrouw uit Haasdrecht die sinds 1988 vermist is. De politie liet maandag weten in en om het huis aan de Provincialeweg Oost 51 in Haastrecht „activiteiten” uit te voeren. De betreffende vrouw, Alie Spruit-Roelofsen, woonde daar.