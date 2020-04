Trump: ’Ik weet hoe het gaat met Kim Jong-un’

Gevraagd of hij een update had over de gezondheid van Kim Jong-un, waar de laatste dagen druk over gespeculeerd wordt, zei Trump: „Ik kan het je niet exact zeggen. Ja, ik heb een zeer goed idee, maar ik kan er nu niet over praten.

Ik wens hem gewoon het beste. Ik heb een heel goede relatie gehad met Kim Jong-un. Als ik niet de president was, zou je in oorlog geweest zijn met Noord-Korea. Dat kan ik je wel zeggen. Hij verwachtte dat. Ik hoop dat hij oké is. Ik weet wel hoe het met hem gaat. Je zal het waarschijnlijk in de nabije toekomst horen.”