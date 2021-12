Dode in Venlo niet door misdrijf omgekomen, verdachte op vrije voeten

De dode man werd gevonden voor een tattooshop in de winkelstraat De Parade. In eerste instantie meldde de politie dat de man werd gevonden onder verdachte omstandigheden. Volgens een politiewoordvoerster blijkt nu dat de man zichzelf had verwond en daarna uit een raam is gesprongen. „Uit onderzoek blijkt dat er geen andere mensen bij betrokken waren.”

De gealarmeerde hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Het onderzoek is afgesloten, aldus de woordvoerster.