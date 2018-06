Wennie Stroop:

Ik zit nu 3 maanden in de WW nadat ik door een reorganisatie ben ontslagen als warehouse manager. Ik ik heb me meteen laten omscholen als directiechauffeur.

Nu heb ik een bedrijf gevonden waar ik als oproep taxichauffeur ervaring op kan doen als chauffeur, ca 15 a 20 uur in de week. De vraag aan het UWV was om mijn loon te verrekenen met mijn uitkering, ik wilde dus zonder dat ik er wat mee verdien, werken om ervaring op te doen. Kan niet, zegt UWV.

De wetgeving is dat ze alleen mijn uren kunnen verrekenen, dat zou betekenen dat ik dus 4 euro netto per uur moet inleveren. omdat ik een uitkering heb van 16 euro per uur en het taxiwerk 10,72 euro per uur oplevert.

Ik ben door mijn ontslag al 500 euro gekort en als ik dus zou gaan werken als taxichauffeur nog eens 320 euro gekort zal worden met een werkweek van 20 uur met deze regelgeving van het UWV.

Dit is toch heel krom, als ze mijn loon verrekenen, hoef het UWV minder uit te keren, ik doe ervaring op, zit dan weer in de arbeidsmarkt, staat beter op mijn CV om straks een baan als directiechauffeur te gaan vervullen. Hoe krom is dit?