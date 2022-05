200 ontsnapte gevangenen opgepakt na rellen in gevangenis Ecuador

Ecuador heeft regelmatig te kampen met geweld in de gevangenissen, meestal het gevolg van strijd tussen rivaliserende bendes. Ook de rellen van maandag waren uitgebroken na gevechten tussen bendes. Vorig jaar werden tijdens ongeregeldheden in gevangenissen in totaal 321 gevangenen gedood. Zoals bijna overal in Latijns-Amerika zijn de gevangenissen in Ecuador overbevolkt.