Man zit twee dagen vast in landbouwmachine

De politie kreeg een melding dat in de buurt van Santa Rosa „een verdacht voertuig” op een terrein geparkeerd stond, meldt een lokale nieuwssite.

Toen een agent ging kijken, werd er geen bestuurder aangetroffen. Wel zag de agent in de buurt van de geparkeerde auto een hoedje aan een landbouwapparaat hangen. Toen de agent dichterbij kwam zag hij dat er vastzat in de buis van de wijngaardventilator.

Volgens de politie zat de man al twee dagen vast in de buis van de machine. De brandweer moest eraan te pas komen om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. De brandweer van Santa Rosa deelde foto's van de reddingsactie op Instagram.

„De man mag van geluk spreken dat iemand het ’verdachte voertuig’ heeft gezien en gemeld. Anders had het een stuk tragischer kunnen aflopen”, aldus de plaatselijke politie.

Het is nog niet bekend waarom de man in de machine was geklommen. De man beweerde zelf dat hij graag foto's maakte van oude landbouwmachines. Maar volgens de politie had de man meer methamfetamine bij zich dan fotoapparatuur. Daarbij was de landbouwmachine „niet oud”.

Nadat de brandweer de man uit de buis had bevrijd, werd de man naar het ziekenhuis overbracht omdat hij verwondingen had opgelopen. De politie hoopt dat de man zijn lesje heeft geleerd na deze verstopactie. De man wordt aangeklaagd voor huisvredebreuk en drugsbezit.