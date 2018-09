Niet uit werkmodus

De meeste vakantiegangers spreken van tevoren met zichzelf af om digitaal te gaan afkicken, maar al snel razen hun vingers weer over hun smartphone of laptop. Zeven op de tien reizigers kunnen het niet laten regelmatig werkmail te openen. Meer dan de helft vindt het ook nog eens nodig om mailtjes te beantwoorden. Slechts een klein aantal stuurt het bericht door en laat het verder over aan een collega.

De voornaamste reden dat mensen blijven doorwerken tijdens hun vakantie, is dat ze bang zijn bij terugkomst twee á drie dagen nodig te hebben hun inbox op te schonen.