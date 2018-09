Marco gaat, Marko komt

WAVRE – Met de entree van Marko Vejinovic heeft Vitesse-trainer Peter Bosz de opvolger van de vertrokken Marco van Ginkel al staan. De 23-jarige middenvelder gold bij AZ als de grootste belofte van de jeugdopleiding, maar brak in Alkmaar nooit door. Met Heracles Almelo koos de Amsterdammer voor een stap terug die liefst vier seizoenen duurde, maar nu is Vejinovic terug in de top. „Dit was mijn kans.”