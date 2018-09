Obama doet oproep na vrijspraak buurtwacht

Obama noemde de dood van de ongewapende jongen, Trayvon Martin, een tragedie en zei dat het land naar manieren moet zoeken het wapengeweld in te dammen. Hij wees er in een verklaring op dat de jury tijdens een proces de buurtwachter George Zimmerman (29) had vrijgesproken. „Wij zijn een land van wetten en de jury heeft gesproken.”

In verscheidene steden waren zondag demonstraties tegen de vrijspraak van Zimmerman, die vorig jaar februari de 17-jarige jongen had doodgeschoten. De meeste betogingen in Californië waren vreedzaam, maar in Oakland kwam het tot ongeregeldheden.

De jury in de plaats Sanford (Florida) bepaalde zaterdag dat Zimmerman niet schuldig was aan doodslag. Volgens de aanklagers had hij de ongewapende Trayvon Martin moedwillig doodgeschoten. De halfblanke latino Zimmerman verklaarde echter dat de zwarte jongen er verdacht uitzag toen die snacks ging kopen. Volgens Zimmerman zou de jongen hem hebben aangevallen toen hij hem aansprak en schoot hij uit zelfverdediging.

De rechtszaak deed vooral veel stof opwaaien in de VS wegens de suggestie dat huidskleur een rol speelde.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei zondag te onderzoeken of het mogelijk is om Zimmerman voor een federale rechtbank te brengen, na zijn vrijspraak door de jury van een rechtbank in de staat Florida.

De advocaat van Zimmerman was blij met de uitspraak, maar zei zich ook zorgen te maken over de veiligheid van zijn cliënt.