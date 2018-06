N302 Enkhuizen-Lelystad dicht na ongeval

Ter hoogte van het koffiehuis halverwege de dijk zijn twee auto's frontaal op elkaar gebotst, laat de politie weten. Een traumahelikopter is op de weg geland om medische hulp te verlenen. Hoe de inzittenden eraan toe zijn, is nog niet bekend.

Duidelijk is dat één vrouw bekneld zat in haar auto en inmiddels bevrijd is door de brandweer. Ook zijn twee kinderen tussen de 10 en 14 jaar bij het ongeluk betrokken.

Hoe lang de afsluiting gaat duren, is nog niet bekend. Voor automobilisten zit er tot die tijd niets anders op dan wachten of omrijden via Amsterdam: een omweg van ruim 80 kilometer.