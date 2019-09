Lekker gluren zonder gêne

Broers Kees en Paul Eijrond wonen al veertig jaar in een monumentale notariswoning in de Utrechtse binnenstad. Is het pand zelf al een pareltje te noemen, het zien van de enorme binnentuin doet bezoekers compleet versteld staan. „Maar daar is Open Tuinendag voor”, grijnst de 69-jarige Paul terwijl zus Hanny (76) nog snel wat hortensia’s plukt. „Je wil toch dat het er mooi uitziet”, lacht ze verontschuldigend tijdens het schikken van de enorme bos gekleurde bloemen.

Broer en zus rond de open haard in een van de vele elegante kamers van de notariswoning. Ⓒ RENE BOUWMAN

Imponerend

Het pand stamt uit 1860 en is gebouwd in neoclassicistische stijl, waardoor het zijn imponerende uiterlijk kreeg. De gigantische voordeur lijkt toegang te geven tot een ander tijdperk. De hal met marmeren vloeren en oude schilderijen voert de bezoeker zo honderd jaar mee terug in de tijd. Dat komt vooral omdat het rijke interieur vrijwel geheel bewaard is gebleven. Zoals de linnen textielbespanning in de ’paarse werkkamer’. „Dat heeft mijn broer uit Venetië laten komen”, weet Paul. De groene kamer is waar gasten ontvangen worden. Verderop kan in de blauwe en oranje kamers gegeten worden.

Ⓒ RENE BOUWMAN

Een open haard, een enorme kroonluchter uit Italië, 19e-eeuwse plafonds van papier-maché en familiekristal uit Rusland zorgen voor een elegante sfeer. Overal in huis zijn de tafels gedekt met traditioneel familieservies. „Je kunt zo aanschuiven”, glimlacht Paul. „We eten hier weleens, dan laten we de bediening komen, maar we doen het ook voor Monumentendag hoor.”

Gastvrij

Paul krijgt bijval van zus Hanny: „Het is echt hartstikke leuk. Er komen zo’n achthonderd tot duizend mensen op bezoek. We zijn ook heel gastvrij”, doelt ze op de horecazaken (onder andere de Winkel van Sinkel) en hotels die broer Kees bezit. „Het is leuk om over het huis te vertellen, het te delen met mensen. Daarom doen we al twintig jaar mee.”