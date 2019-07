Is humorvolle strateeg objectief genoeg?

Jan Anthonie Bruijn (VVD) wordt gefeliciteerd nadat hij is verkozen tot voorzitter van de Eerste Kamer. Ⓒ ANP

Den Haag - VVD’er Jan Anthonie Bruijn (61) heeft in een onverwacht spannende verkiezingsrace in de senaat de voorzittershamer gegrepen. De liberaal wordt gezien als een humorvolle slimmerik, die lang niet altijd door iedereen is opgemerkt, maar binnen zijn partij door de jaren heen meerdere belangrijke strategische functies heeft bekleed. Het senaatsvoorzitterschap is volgens ingewijden voor hem de kroon op zijn politieke werk.