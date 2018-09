Kamerlid verdient relatief goed

In Nederland verdient een Kamerlid 94.757,82 euro bruto, inclusief vakantiegeld. Dat is vergelijkbaar met het loon van de Duitse, Noorse en Ierse collega’s, maar bijvoorbeeld een stuk hoger dan de mensen die in landen als Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk vergelijkbare functies vervullen. De Spanjaarden komen er het beroerdst vanaf met een salaris van 33.766 euro.

Jaloers

Anderzijds zijn er ook landen waar de Nederlandse Kamerleden met jaloezie naar kunnen kijken. Hadden ze bijvoorbeeld in Japan gewerkt, dan was het bruto jaarsalaris bijna 2 ton geweest. En ook in Australië (ruim 140.000 euro) en Italië (132.000 euro) doen de collega’s het beter qua inkomen.

De Britse krant The Guardian bekeek echter ook de waarde van alles wat in een land wordt gemaakt en hoe hoog dat geldbedrag is als dat wordt verdeeld over de inwoners. Als dit zogenoemde bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking wordt vergeleken met het loon van de Kamerleden, is het Nederlandse salaris juist relatief laag.

Het Nederlandse bbp is namelijk 48.222 per persoon, oftewel ongeveer de helft van het salaris van de Kamerleden. In de meeste Europese landen is dat verschil veel groter. In Italië bijvoorbeeld verschilt het bbp per inwoner bijna met een factor 10 van het salaris van de Kamerleden. De meeste Westerse Kamerleden of mensen die vergelijkbare functies vervullen, verdienen ruim 3 keer het bbp per hoofd van de bevolking van dat land.