Tata over zwarte sneeuw: ’Nét op dat moment heftige windvlaag’

„We hebben het natuurlijk ook gezien, en het is van ons afkomstig. We hadden hele uitgebreide maatregelen genomen om verwaaiing te voorkomen, met een speciale laag van pulp. Maar er was een hele heftige windvlaag”, aldus een woordvoerder. Die windvlaag kwam precies op het moment dat de laag dekkend werd gemaakt, en gooide roet in het eten.

„Bij alle andere bergen was de laag dekkend, hier is dat fout gegaan. Heel vervelend. We zijn nu ook bezig met het schoonmaken van de omgeving.” Volgens Tata Steel is de zwarte sneeuw niet in bewoond gebied terechtgekomen, maar enkel op een parkeerplaats en het duingebied.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied had na het zien van de beelden desondanks forse kritiek. „We hebben Tata op 4 februari, met het oog op de toen aankomende weersomstandigheden die waren aangekondigd, per brief daarop geattendeerd en aangegeven dat we ervan uitgaan dat Tata Steel alle denkbare maatregelen zal treffen die ervoor zullen zorgen dat er geen stofemissie plaatsvindt”, aldus een woordvoerder, die fijntjes opmerkte dat de maatregelen dus ’niet afdoende’ waren. „Wij waren natuurlijk wel alert en hebben al het mogelijke gedaan”, reageert de Tata-woordvoerder. „Daarom is het erg vervelend.”

’Kritisch naar onszelf kijken’

Het incident is niet de eerste keer. Het Openbaar Ministerie heeft Tata Steel onlangs voor de strafrechter gesleept vanwege een soortgelijke zaak, bijna precies twee jaar geleden, toen ook erts en kolen verwaaiden. Hoe goed is de pulp eigenlijk? Wordt het geen tijd voor superpulp? „Het gaat normaal altijd goed, we gebruiken deze pulp al langere tijd. We kijken wel naar wat we nog beter kunnen doen, er meer bovenop zitten, betere instructies. Het is een extra reden om kritisch naar de eigen processen te kijken.”

De zwarte sneeuw werd afgelopen weekend gedeeld door belangenclub Frisse Wind, een milieugroep die samen optrekt met advocaat Benedicte Ficq die een zaak tegen de staalgigant aanspant en hoopt zo veel mogelijk aangiftes te verzamelen.