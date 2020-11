Megaproces tegen cokebende van start zonder geliquideerde Serdar Ay

De bendeleden zouden ’met hulp van binnenuit’ tassen vol cocaïne van het beveiligde cargo-terrein op Schiphol hebben kunnen ophalen. (Foto ter illustratie). Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - Zonder Serdar Ay (33), die op 20 oktober werd doodgeschoten in Amsterdam-Osdorp, begon maandag in Alkmaar het megaproces tegen een criminele organisatie die zich bezighield met de invoer van cocaïne uit Suriname en Columbia. Tegen Mourat K. (39) uit Amsterdam eiste de officier van justitie een celstraf van 50 maanden en 20.000 euro boete. De bende wordt verdacht van de invoer, via Schiphol, van tientallen kilo’s cocaïne in 2017.