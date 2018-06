Donald Duck-hoofdredacteur Thom Roep neemt na 40 jaar afscheid

Thom Roep weet nog precies hoe het ging, veertig jaar geleden. „Een personeelsadvertentie in De Telegraaf. Er werd een redacteur voor de Donald Duck gezocht. 'Is dat een baan, kun je daar echt wérken?' dacht ik nog…”

Roep solliciteerde en hoopte, heimelijk, later bij zijn lievelingsblad Pep te komen, op dezelfde redactie gemaakt. Maar het werd de Donald Duck, op die 13e augustus 1973. Na een half jaar kwam alsnog de vraag of de afgestudeerde onderwijzer de overgang naar Pep wilde maken. Maar toen zaten de matrozeneend en Walt Disney al in zijn bloed."

Lees het hele interview in De Telegraaf.