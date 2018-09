Zender blundert met namen gecrashte piloten

De Amerikaanse tv-zender KTVU is diep door het stof gegaan na een blunder in de berichtgeving over de vliegtuigcrash in San Francisco. In een nieuwsuitzending meldde de zender vrijdag de 'namen' van de piloten van de Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Asiana Airlines. Kennelijk realiseerde niemand zich dat sprake was van een grap.