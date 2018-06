Christenen Houten tegen abortuskliniek naast kerk

Dat meldt RTV Utrecht.

De lokale fracties van SGP, CU en CDA hebben het stadsbestuur vragen gesteld over de kwestie. Ze willen dat de gemeente in gesprek gaat met kerken en andere belanghebbende organisaties in de stad. „Temeer daar grote groepen bewoners (en kerken) in Houten zich tegen de vestiging van een abortuskliniek keren”, schrijft de SGP. „En dat de locatie is gelegen naast een kerk maakt het wel erg wrang.”

De abortuskliniek kan zich pas aan de Papiermolen vestigen als de kantoorbestemming van het pand wordt gewijzigd. De partijen vragen zich af of de gemeente zich ervan bewust was dat het om een abortuskliniek ging toen het verzoek daarvoor binnenkwam.