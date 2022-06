Gedeputeerden: ‘Dit zijn onrealistisch hoge doelen’

,,Natuur is belangrijk, maar ook de voedselvoorziening en een levensvatbaar buitengebied”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher in een reactie. Stikstofreductie is voor het Overijsselse bestuur belangrijk, maar kan nooit het enige doel zijn.

Leefbaarheid

De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth stelt dat hij zich helemaal niet kan vinden in de verregaande stikstofreductiecijfers voor de landbouw in de Gelderse Vallei en op en rond de Veluwe. ,,Daarvan zijn de gevolgen voor de leefbaarheid van het landelijk gebied te groot”, oordeelt de CDA-politicus.

Overijssels gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher in natuurgebied Het Wierdense Veld. Ⓒ FOTO VINCENT JANNINK

Gelderland wil een andere koers varen, die voor dezelfde verlaging van de stikstofuitstoot zorgt. In het eigen plan van aanpak moet de Gelderse agrarische sector 40% lagere uitstoot leveren, en andere sectoren 25%. Daarmee moet de uitstoot met 7,5 kiloton kunnen afnemen, stelt de provincie.

Reservaat

,,Met onze aanpak halen we de doelen voor stikstofreductie, maar zonder ons landelijk gebied leeg te trekken”, verklaart gedeputeerde Drenth. ,,We willen geen reservaat worden. Onze inzet is een vitaal platteland, met een gezonde, groene en gewaardeerde landbouw. En met levendige dorpen met scholen, sportverenigingen en supermarkten. Dus geen kaalslag”.

Provinciale politici zien zich door het kabinet voor een reusachtige opgave geplaatst. Terwijl minister Van der Wal de reductiedoelen voor stikstof heeft bepaald, zijn het de provincies die in overleg per gebied moeten verzinnen hoe die lagere uitstoot is te behalen. Maar met een kaalslag onder boeren dreigt verarming van het platteland en bovendien, als consequentie, een mogelijk pak slaag voor collegepartijen bij de provinciale verkiezingen volgend jaar.

Van SGP-er Ten Bolscher mag het daarom wel een tandje minder, al omhult hij zijn kritiek in ‘vragen’ waarmee hij achterblijft sinds vrijdag. De plicht om 95% stikstof te reduceren in Natura2000-gebieden en 70% in een zone van één kilometer eromheen is zo’n voorbeeld. ,,Dit zijn onrealistisch hoge doelen. We hebben toch ook agrarisch natuurbeheer nodig in die natuurgebieden? Juist het toedienen van ruige mest zorgt voor de nodige insecten, en die zijn weer nodig als voedsel voor onze weidevogels. Of willen we als consequentie van dit stikstofbeleid het einde van de weidevogel?”

Buitenland

Het is voor Ten Bolscher ook onduidelijk waarom direct langs de provinciegrenzen tussen Overijssel en Gelderland aan de Overijsselse kant veel hogere reductiedoelen zijn ingepland. Het Limburgse provinciebestuur vraagt op haar beurt om ‘bijzondere aandacht’ bij de minister voor de stikstofneerslag vanuit het buitenland. Noord-Brabant tenslotte wil niet dat Den Haag de gebiedsgerichte zoektocht naar oplossingen doorkruist.

Dat het kabinet spreekt van ‘richtinggevende reductiedoelen’ geeft gedeputeerde Ten Bolscher wel enige hoop. Want daaruit volgt dat er wel sprake is van enige flexibiliteit. ,,Ik kan me goed voorstellen dat boeren na de gepubliceerde kaart zullen denken: wat moet ik in vredesnaam doen? Tegen hen wil ik zeggen, laten we samen kijken naar wat mogelijk is. Er gebeurt al heel veel van onderaf. Samen zetten we de schouders eronder.”