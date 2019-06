Brandweerduiker redt in visdraad verstrikt eendje

De moedereend zat de hele tijd luid te kwaken aan de rand van de visvijver en trok zo de aandacht van mensen, vertelt Wim Ruesink. „Toen is de brandweer gebeld. Maar omdat eerst niet helemaal duidelijk was wat er precies aan de hand was, moest een tweede wagen met duikspullen aanrukken.”

Het eendenkuiken bleek een visdraad met haak te hebben doorgeslikt. Vervolgens was het beestje ook nog verstrikt geraakt.

Ⓒ TELEGRAAF

Dames van de dierenambulance hebben zich over de kleine kwaker ontfermd en zullen ’m eerst even laten bijkomen van alle schrik, alvorens het eendje met z’n moeder herenigd gaat worden.