Tweede Botenshow in Bataviahaven

De eerste editie van de Botenshow lokte ruim vierduizend bezoekers naar de haven. Tijdens de show wisselde tien procent van de aangeboden boten van eigenaar, maar ook de weken daarna zijn diverse schepen van eigenaar gewisseld. Zowel nieuwe als gebruikte boten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de verkoopbeurs. De kosten voor deelname zijn relatief laag. Voor een boot van circa 8 meter bedragen de kosten ongeveer 50 euro.

Voorjaar en najaarUit onderzoek blijkt, dat boten op twee momenten in het jaar van eigenaar wisselen. In het voorjaar omdat verkopers nog hetzelfde seizoen willen varen en in het najaar omdat eigenaren graag voor de winter hun boot willen verkopen. De Bataviahaven sluit hier met haar botenshows in zowel het voorjaar als het najaar naadloos bij aan.

TrendVakblad Jachtbouw Nederland spreekt van een trend waarbij regionale botenbeurzen een steeds grote rol gaan spelen. “Wanneer de prijs-prestatieverhouding klopt, zullen veel regionale dealers in staat zijn om hun aanbod hier te presenteren. Uiteindelijk zullen deze regionale, kleine evenementen de centrale beurzen aanvullen”, aldus Jachtbouw Nederland.Dagje uitNaast de beurs is er in de omgeving van de Bataviahaven ook nog veel te beleven. Zo liggen de Bataviawerf, het NieuwLand Museum en Batavia Stad op steenworp afstand. Daarnaast zijn er ook diverse horecazaken en terrassen te vinden aan de boulevard.

Meer informatie: Bataviahaven Botenshow