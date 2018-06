Liever acceptgiro om achteraf te kunnen betalen

Onderzoeksbureau GfK vroeg 9000 consumenten hoe zij het liefst online aankopen afrekenen. Betaalsysteem iDeal wint met overmacht, blijkt uit onderstaande cijfers.

1. iDeal: 73 procent

2. Acceptgiro: 10 procent

3. Creditcard: 7 procent

4. PayPal: 4 procent

5. Machtiging 4 procent

6. Anders: 2 procent

iDeal werkt welliswaar makkelijk en veilig, via een beveiligde verbinding met uw bankrekening, maar u betaalt wel voordat u het product ontvangen hebt. De belangrijkste reden om te kiezen voor betalen via acceptgiro is dan ook dat er achteraf verrekend wordt. Als u het product niet of laat ontvangt, hoeft u dus nog niet te betalen.

Geld terug?

Bij betalen met creditcard of via PayPal-account betaalt wel vooraf, maar kunt u de betaling wel gemakkelijk terugboeken als u het product niet ontvangen heeft. Als u betaalt met iDeal of eenmalige machtiging is het erg lastig om uw geld terug te krijgen als de verkoper in gebreke blijft.