Psychotische Louis P. stak drie tieners neer: ’Ik had wanen en stemmen in mijn hoofd’

„Ik had wanen en stemmen in mijn hoofd dat mensen mij wilde aanvallen. Hierop ben ik gaan rennen met het mes in mijn hand en heb ik mensen weg willen houden van mij”, zei P. hierover in de Haagse rechtbank waar hij zich donderdagmiddag moest verantwoorden voor de rechter.

Zelfmoord

De verdachte, verklaarde dat hij het mes had gekocht omdat hij zelfmoord wilde plegen. Een eerdere poging, enkele weken ervoor, was mislukt. Op die bewuste avond at hij eerst bij zijn moeder en stiefvader. Daar gebruikte hij drugs en liet de hond uit. Hij pakte hierna de tram naar de binnenstad en kocht opnieuw cannabis en rookte dat. „Hierna ging het mis en hoorde ik stemmen in mijn hoofd. Ik dacht dat iedereen me wilde aanvallen.”

De rechter las voor uit de verschillende politieverklaringen waaruit bleek dat de twee vriendinnetjes een klap voelden op hun rug en daarna ontdekten dat ze waren gestoken. Het jongetje van 13 voelde ook een soort vuist in zijn rug. Hij liep net even, zonder de rest van zijn familie, voor de Hudson Bay.

Getuigen zagen vervolgens dat de stekende man het mes in een plantenbak gooide en wegrende. Uiteindelijk werd hij de dag erna herkend op camerabeelden en kon de politie hem aanhouden. De twee meisjes lazen een dappere slachtofferverklaring voor waaruit bleek dat ze beiden nog steeds moeite hebben om ergens te zijn waar het druk is of mensen ineens gaan rennen. Ook gaven ze aan last te hebben van hun litteken omdat het ze steeds herinnert aan de bewuste koopavond. De tante van de 13-jarige jongen las namens hem een verklaring voor. „Ik voelde wat en zag heel veel bloed. Er brak overal paniek uit. Ik kan nog steeds niet fietsen of met een zware rugzak lopen. We hadden dood kunnen zijn.”

Psychotisch

De officier eiste een gevangenisstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging tegen de zorgmijdende verdachte. „Het was een leuke avond die eindigde in een drama. De term Black Friday kreeg een andere lading.”

Halverwege de zitting verliet P. de zaal omdat hij aangaf te veel hoofdpijn te hebben. „Ik wil wel mijn excuses aanbieden aan de slachtoffers. Ik deed het niet zelf”, aldus P. Uit rapportages blijkt dat de verdachte psychotisch is. Hij zou snel behandeld moeten worden, aldus een expert.