Maarten van der Wijden viert zijn prestatie. Ⓒ Jos Schuurman

Leeuwarden - Het woord opgeven komt niet in zijn vocabulaire voor. Toch moest Maarten van der Weijden, volksheld, icoon in het openwaterzwemmen, vader, echtgenoot, gewezen kankerpatiënt, in augustus vorig jaar de strijd staken tijdens zijn poging het beroemde elfstedentraject zwemmend te voltooien.