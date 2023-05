CBS: Vertrouwen in ’de medemens’ blijft elk jaar toenemen

Sinds het begin van de meting in 2012 neemt het vertrouwen in andere mensen langzaam toe. Van 58 procent in 2012 tot 66 procent in 2022. Tegelijk is het vertrouwen in de politiek gezakt tot het laagste niveau in tien jaar. Slechts 25 procent heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, becijferde het CBS.

Door zich opstapelende crises – corona, stikstof, gaswinning, toeslagen – is het vertrouwen in de politiek afgenomen. „Maar wat er in de politiek gebeurt, heeft weinig invloed op hoe we omgaan met elkaar”, constateert hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. „De mensen om je heen ken je. Je familie, je vrienden, je buren. Dat verandert niet zomaar.”

Sterk maatschappelijk weefsel

De omgang op straat, het functioneren van buurten, mensen die elkaar helpen: zo beroerd gaat het allemaal niet in Nederland, zegt Van Mulligen. „Ondanks alles is het maatschappelijk weefsel in Nederland bijzonder sterk. Er is geen land waar zoveel mensen vrijwilligerswerk doen. Ik hoor vaak over een kloof in de samenleving, maar ik ben geneigd om te denken dat dat best meevalt. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.”

Hoogleraar psychologie Paul van Lange (Vrije Universiteit Amsterdam) vermoedt dat ’de vele uitdagingen’ waar we nu mee te maken hebben, mogelijk leiden tot onderlinge saamhorigheid. „Tijdens de coronacrisis zag je dat gebeuren. Wie weet beklijft het effect dat mensen sneller omkijken naar anderen die het moeilijk hebben.”

Welvaart

Ook denkt Van Lange dat de welvaart ermee te maken heeft. Ondanks de inflatie hebben we het relatief goed in Nederland. „Terwijl we in 2012 nog in de nadagen van de economische crisis zaten. Dat voelden velen echt in hun portemonnee. Ook was er meer onzekerheid over het behoud van werk. Dat kan het vertrouwen in anderen onder druk zetten.”

De lage dunk over de politiek verontrust Van Mulligen niet. „Het vertrouwen in de politiek ligt in Nederland een stuk hoger dan in de meeste andere landen. We zijn nog steeds een ’high trust society’.”

Het zou wat de CBS-econoom betreft zorgwekkender zijn als het vertrouwenspercentage op 100 procent zou uitkomen. „Een dosis gezond wantrouwen is goed voor de democratie. Dit is een waarschuwing voor de Tweede Kamer.”

De gezondheidszorg staat qua vertrouwen het hoogst aangeschreven: 78 procent. Ook de politie, rechters en het leger genieten veel aanzien. „Ze worden als neutraal beschouwd. Natuurlijk krijgen ook politie en rechters met kritiek te maken, maar de zwijgende meerderheid heeft vertrouwen in gezaghebbende instanties.”