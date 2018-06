Uitslag Stelling: Ieder zijn eigen keuze

„Als niet-roker krijg ik een beetje de kriebels van de verboden in dit land. Nu is het nog roken, maar wat is het volgende verbod?”

Velen vinden het antirookbeleid van de regering hypocriet. „Ze willen helemaal niet dat de mensen stoppen. Door de accijnzen komt er een heleboel geld binnen en die melkkoe houden ze graag in Den Haag.” De tegenstemmers vinden dat een sigaretje opsteken een persoonlijke keuze is en moet blijven. Maar, voegen sommigen toe, het is wel belangrijk om anderen hiermee geen last te bezorgen.

Stank

En daar zit nou net het probleem. „De stank overal, bah!” mailt een fervent hater van sigarettenrook. Hij behoort tot de 40 procent die het roken nog verder aan banden wil leggen. „Er moet álles aan gedaan worden om die vieze gewoonte te stoppen.” Het beleid is halfslachtig en te soft, vinden deze stemmers. „Sigaretten zijn vergif. Gewoon verbieden. Maar ja, geld en de tabakslobby.”

Ruim 40 procent vindt het een goede zaak dat de asbakken vanaf 1 juli volgend jaar ook in kleine cafés van tafel moeten, maar de meerderheid is van mening dat ook in dit geval de keuze vrij moet zijn. „Gewoon een wel/niet sticker op de deur. Mensen kunnen dan zelf kiezen of ze naar een rokers of niet-rokers café gaan.” Menigeen vreest dat veel kleine buurtcafés een rookverbod niet zullen overleven.

In Amerika verbiedt Starbucks sinds kort roken in een straal van acht meter voor de ingang. De meeste antirokers zouden graag zien dat Nederlandse bedrijven dit voorbeeld volgen. Beter nog, zeggen sommigen, een algeheel rookverbod in openbare ruimten, dus ook op perrons en op straat. Ruim 35 procent zegt er last van te hebben als mensen op straat of op een terras roken. „Onze buurman rookt in de tuin en de stank en de peuken in de brandgang krijgen wij erbij!”

Maatregelen die volgens de deelnemers het meest effectief zijn (geweest) om roken te ontmoedigen, zijn fors hogere accijnzen op rookwaren, een rookverbod in en om scholen en een rookverbod op de werkplek. Afschrikwekkende beelden op pakjes sigaretten, zoals de Europese Commissie zou willen, scoort opvallend laag, evenals het verhogen van de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak van 16 naar 18 jaar. „Iedereen die wil roken, doet het toch wel en jongeren komen via via wel aan tabak.”

Een kwart van de deelnemers rookt en ruim twee derde van de niet-rokers stak er vroeger geregeld eentje op. De meerderheid is doordrongen van het feit dat roken ongezond is. „Ik heb COPD gekregen, ik ben nu gestopt maar te laat.” Toch zijn de meesten van mening dat mensen zelf moeten weten of ze roken of niet. Maar voorkomen zou moeten worden dat jongeren er aan beginnen. „Leg de nadruk op stoer doen door niet te roken”, stelt iemand voor. Een ander valt bij: „Roken is zo 1980!”