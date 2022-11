Opnieuw Vlaamse ’horrorcrèche’ dicht: ’Kinderen met hoofd in toilet geduwd’

Vorig jaar deed het parket na een aangifte van kindermishandeling al onderzoek naar wanpraktijken in ’t (b)engeltje. Volgens Het Nieuwsblad waren vier ex-werknemers en twee ouders naar de politie gestapt, die vervolgens wel talloze ouders en (ex-)personeelsleden verhoorde maar de zaak na zes weken vanwege onvoldoende bewijs seponeerde.

De crèche werd vorige week door de autoriteiten alsnog per direct gesloten na een advies van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. De veiligheid van de kinderen zou niet kunnen worden gegarandeerd.

Ducttape

Maandag werd bekend dat de Vlaamse autoriteiten ook een vergunning van een kinderdagverblijf in Keerbergen, nabij Mechelen, hebben ingetrokken. Dit was na een melding over een kind dat in zijn slaapzakje was vastgebonden aan het bed met ducttape. De crèche werd gesloten nadat toezichthouder Opgroeien een foto had ontvangen van de situatie nadat het vorige week al was ingeseind.

„Kinderdagverblijf Mippie en Moppie 2 is geschorst omdat we ons ernstige zorgen maken over de pedagogische aanpak en de veiligheid van de kinderen”, meldt het agentschap Opgroeien. De instantie is een onderzoek begonnen naar de zaak en heeft het kinderdagverblijf vooralsnog voor twee maanden gesloten. „Enkel wanneer de organisator aantoont dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd kan worden, kan de opvang opnieuw openen”, aldus het agentschap.

Recordaantal

Vlaanderen is de afgelopen maanden verscheidene keren opgeschrikt door berichten over wantoestanden in kinderdagverblijven en daaropvolgende sluitingen. Tot begin september werd een recordaantal van dertig vergunningen tijdelijk of definitief ingetrokken. Dat is vijf keer meer dan in heel 2020 en elf meer dan vorig jaar, schreef Het Laatste Nieuws onlangs. In februari overleed een baby in een ziekenhuis nadat het meisje van zes maanden op een kinderdagverblijf in Mariakerke ernstig hersenletsel had opgelopen.