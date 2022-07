Zoektocht naar vermiste zwemmer in Bisonbaai bij Nijmegen

OOIJ - Politie en brandweer zoeken woensdagmorgen met duikers naar een mogelijk vermiste zwemmer in de Bisonbaai in de Ooijpolder bij Nijmegen. Dinsdagavond is ook al gezocht naar de 64-jarige man uit het Zeeuwse Sluis.