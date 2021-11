Formerende partijen: ’Laat boeren uit natuurgebieden verhuizen naar Flevoland’

Die plannen liggen volgens drie goed ingevoerde bronnen op de formatietafel. Veel grond in Flevoland, ruim 20 procent van het oppervlakte, is namelijk in eigendom van de ’grondbank’ van de Staat. De partijen zien daarom in de provincie een oplossing voor zowel de woningnood als de stikstofcrisis.

Volgens bronnen moet er een speciale minister, die gaat over woningbouw en ruimtelijke ordening, komen om beide problemen het hoofd te bieden. Die bewindspersoon kan in de plannen gaan kwartetten met de polderkavels. Door boeren over te hevelen uit natuurgebieden kan Flevoland de stikstofnood deels ledigen. Daarnaast kunnen de tienduizenden hectares worden gebruikt voor de woningbouw.