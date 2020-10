2200 kilo vuurwerk aangetroffen in loods Sint-Oedenrode

Ⓒ Politie.nl

SINT-OEDENRODE - In een loods in Sint-Oedenrode (Noord-Brabant) is tijdens een controle ruim 2200 kilo vuurwerk aangetroffen. Burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Meierijstad, waar Sint-Oedenrode onder valt, kondigt aan dat er meer van dit soort controles volgen. „Het is belangrijk dat inwoners en ondernemers zich veilig kunnen voelen in het buitengebied.”