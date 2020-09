Implantoloog kritisch op afgevijlde gebitten: ’Met bleken kun je ook veel bereiken’

Ⓒ Instagram Dave Roelvink

Utrecht - Alles voor een echte Hollywood-smile. Zo denken in elk geval Dave en Donny Roelvink erover. Op een filmpje op Instagram zien we Donny trots poseren met een volledig afgevijld gebit. Op de overgebleven stompjes laat hij in Turkije hagelwitte facings plaatsen. Vader Dries waarschuwt: „Denk drie keer na.”