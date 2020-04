Vijf jaar cel voor lerares die affaire had met jongen

Sarah Heskin was 23 toen ze bekende dat ze vanaf 2018 seks had gehad met de toen nog maar 14-jarige jongen, zo meldt Weau 13 news. Ook had ze hem gezoend op school.

De lerares Engels maakte een afgesloten Instagram account om met hem te communiceren. Vanaf dat account stuurde ze hem naaktfoto’s en video’s.

Als ze haar straf heeft uitgezeten, wordt ze nog tien jaar verplicht begeleid en komt ze in het openbare register van zedendelinquenten. Ook mag ze nooit meer lesgeven.