Ziekenhuisbaas: geef deel salaris aan personeel met schulden

Van den Bosch, voorzitter van de Raad van Bestuur van het OLVG in Amsterdam, stelt zaterdag een prikkelende vraag in een bericht op LinkedIn: „Welke medisch specialist of collega-bestuurder is samen met mij bereid om in 2023 een bedrag van 5000 euro van zijn/haar eigen salaris af te halen?”

Loonbeslag

De directe aanleiding: de enorm gestegen energieprijzen, die ook werknemers in de zorg hard raken. „Ik was onlangs bij een bijeenkomst van zorgbestuurders en met name in de verpleeghuissector zijn de problemen nu al groot. Een collega-bestuurder vertelde dat 13 procent van zijn medewerkers loonbeslag heeft. Ik stond daar echt van te kijken.” Dat betekent dat schuldeisers beslag leggen op een deel van het loon; werkgevers zijn verplicht om mee te werken.

Ook in de ziekenhuizen spelen er problemen onder sommige werknemers. „Wat we nu bijvoorbeeld zien: verpleegkundigen in opleiding die in toenemende mate afhaken, omdat ze niet genoeg verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. En dan gaan ze de sector alweer uit.”

Het geld zou in een fonds moeten komen dat het daarna kan verspreiden over zorgmedewerkers in nood. Hij hoopt 1.000 collega’s te strikken en zo 5 miljoen euro in te zamelen. „Dan moet je bekijken wat je daarmee doet, een klein bedrag uitkeren, maar ook iets duurzaams oprichten waardoor je mensen het gevoel kan geven dat ze er niet alleen voor staan als ze in de problemen komen.”

Geldcoach

Van den Bosch zegt positief verrast te zijn door de vele reacties die hij binnen een dag heeft gekregen. „Er melden zich al veel potentiële donateurs en ook experts die bijvoorbeeld willen helpen bij het coachen van mensen: hoe ga je verstandig met geld om? Hoe kan je besparen?”

„Superinitiatief”, aldus Wim Schellekens, voormalig ziekenhuisbestuurder, die ook aanstipt: „Wat triest dat dit nodig is.” Pensioenfonds PGGM wil de administratie wel uitvoeren, artsenorganisatie VvAA gaat maandag om tafel om het zorgfonds verder te bespreken.

’Geen goed teken’

„Het toont aan dat er echt solidariteit is in de sector en het is heel nobel, maar het is geen structurele oplossing”, zegt Andre van der Vlugt van vakbond CNV. „Zou het betekenen dat sommige werknemers één maand langer de energierekening nog wel kunnen betalen, maar de tweede maand niet meer? Als we het van liefdadigheid moeten hebben, dan is dat eigenlijk geen goed teken.”

De oproep van de ziekenhuisbestuurder onderstreept ook de discussie over salarissen in de zorg. Een verpleegkundige in een ziekenhuis zit gewoonlijk in de loonschaal die begint vanaf 2554 euro bruto per maand. Een beginnend medisch specialist start met 7054 per maand en ziet de tredes oplopen tot meer dan 12.500 euro bruto.

„We moeten iets structureels doen. Er zijn steeds meer mensen die geen economisch zelfstandig bestaan kunnen opbouwen in de zorg en dat is heel triest. Ik kijk naar Den Haag én naar werkgevers om bij de Cao-onderhandelingen meer investeringen toe te zeggen”, zegt Michel van Erp van NU’91, de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Van den Bosch weet dat zijn voorstel wellicht een druppel op de gloeiende plaat is. „We hebben niet de illusie dat we een groot maatschappelijk probleem zomaar oplossen. Maar laten we tenminste beginnen met het afkoelen van de plaat. We moeten iets ondernemen, zolang er in Den Haag geen beweging is.”