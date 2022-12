Premium Het beste van De Telegraaf

’Zonder hem zat ik nu in een gesloten inrichting of was ik dood’ Mirthe (19) denkt even niet meer aan euthanasie dankzij hulphond Barry

De reddende engel tot nu toe in het leven van Mirthe Jutstra heet Barry, heeft vier poten en is donkerbruin. „Hij geeft me op moeilijke momenten echt moed. Hij voelt gewoon als er iets is en biedt dan troost.” Ⓒ Robins Photography

Het verhaal van Mirthe Jutstra in augustus leverde meer dan tienduizend reacties op. Het 19-jarige meisje vertelde hoe ze na seksueel misbruik in diepe depressies belandde en geen andere uitweg meer zag dan een euthanasietraject. Er kwam hulp van lezers van De Telegraaf en er zijn weer lichtpuntjes in het leven van Mirthe. Toch is er nog een moeilijke weg te gaan, erkennen Mirthes ouders en hulpverleners.