Gouden naamgenoten gratis naar expositie

Constantijn, Amalia, Christiaan, Willem, Frederik Hendrik en Mary mogen de komende weken gratis naar de Huygens Tentoonstelling. De expositie in de Grote Kerk in Den Haag, die in het teken staat van de gouden eeuw, wil met de namenactie elke week een held uit de bloeitijd voor Nederland eren. Dat liet de organisatie van de expositie donderdag weten.