Getrouwde priesters moeten tekort tegengaan

De aanbeveling, opgenomen in een werkdocument van het Vaticaan voor een voor oktober geplande synode van bisschoppen uit het Amazonegebied, riep ook op tot een soort „officieel priesterschap” voor vrouwen in het gebied, zonder daar verder op in te gaan.

Het is de meest directe vermelding ooit in een document van het Vaticaan over de mogelijkheid van een getrouwd priesterschap, zij het in beperkte mate, en een grotere rol voor vrouwen in de kerk.

Het document spreekt over de mogelijkheid om zogenaamde „viri probati”, getrouwde mannen, te wijden om het tekort aan priesters aan te pakken. De mannen zouden bejaarde en voorbeeldige leden van de plaatselijke katholieke gemeenschap moeten zijn.

„Hoewel het celibaat een geschenk is voor de kerk, zijn er verzoeken geweest om in de meest afgelegen gebieden van de regio (de kerk) de mogelijkheid te bestuderen om priesterwijding toe te kennen aan bejaarde mannen, bij voorkeur inheemse, gerespecteerde en aanvaarde leden van hun gemeenschap”, aldus het document.

Conferentie

De synode wordt van 6 tot en met 27 oktober in het Vaticaan gehouden en wordt bijgewoond door bisschoppen en andere vertegenwoordigers, waaronder inheemse volkeren, uit Brazilië, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname en Frans-Guyana.

Aan het einde van de conferentie zullen de deelnemers stemmen over verschillende artikelen die in een slotdocument worden opgenomen, dat naar de paus gaat. Die beslist uiteindelijk wat ermee gebeurt.