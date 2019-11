’Het voelt aan als een oorlogsgebied’

De boerderij van de Nederlandse Caroline in Australië is omsingeld door vuur. Het gezin kan slechts hopen op een goede afloop.

MORORO - De situatie was al zeer zorgwekkend voor Caroline Maul-Wiersma, maar de Nederlandse die in Australië woont ziet het vuur meer en meer naar haar boerderij komen. Ze is met haar gezin inmiddels omsingeld door de dreigende vlammen. ,,Het is behoorlijk eng allemaal.”