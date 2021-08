Biden: evacuatie uit Afghanistan ’buitengewoon succes’

Biden zei in een tv-toespraak verder dat er geen deadline is voor Amerikanen en Afghaanse oud-medewerkers die nog weg willen uit de Afghaanse hoofdstad. Hij verdedigde opnieuw zijn besluit de ’voor altijd-oorlog’ te beëindigen en nam de volle verantwoordelijkheid voor de aftocht. Het was een kwestie van „vertrek of escalatie”, aldus Biden, die er nog eens op wees dat de inzet al die jaren 300 miljoen dollar per dag heeft gekost.

Vorige week zorgde een bomexplosie van IS-K voor zeker 180 doden, onder wie dertien Amerikanen. De president benadrukte dat de VS nog niet klaar is met die Afghaanse tak van Islamitische Staat. De VS zullen nooit rusten, we zullen nooit vergeven en vergeten. We jagen je op en je zult de ultieme prijs betalen”, sprak hij opnieuw dreigend. Er is al een vergeldingsaanval geweest in Kabul waarbij een auto met jihadisten erin is opgeblazen.

Biden wees ook op andere uitdagingen, in bijvoorbeeld Syrië en Azië. De strijd tegen terrorisme in Afghanistan en elders gaat wel gewoon door, zonder dat daar militairen op de grond gaan. „De oorlog is nu voorbij”, zei hij, opnieuw de strijdkrachten prijzend voor alle offers die ze hebben gebracht.

De oorlog in Afghanistan heeft de afgelopen twintig jaar bijna 2500 Amerikaanse levens geëist, en op de valreep nog eens dertien door een bloedige aanslag tijdens de aftocht vanuit het vliegveld van Kabul. In Afghanistan verblijven volgens Washington naar schatting nog tweehonderd Amerikaanse staatsburgers die willen vertrekken. Biden zegt dat de Taliban hebben toegezegd hen te laten gaan.