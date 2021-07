Vakantiegangers pal voor Zwarte Zaterdag al in enorme file op Franse wegen

Omdat veel vakantiegangers vrijdag al de weg opgingen, kwamen veel mensen alsnog in files terecht met urenlange vertraging tot gevolg. In de regio Auvergne - Rhône- Alpen stond bijna 300 kilometer file en langs de zuidkust was het aansluiten in een totaal van 125 kilometer file. De Franse verkeersinformatiedienst adviseert automobilisten om niet vrijdagnacht of zaterdag te gaan rijden, maar pas zondag als dat mogelijk is, aldus de ANWB.

Ook op de A10 van Parijs richting Bordeaux stonden lange files met wachttijden van zo’n drie uur. Hetzelfde gold voor de A75 tussen Parijs en Clermont Ferrand, waar automobilisten ook uren in de file stonden.

Zaterdag wordt ook weer veel drukte verwacht op de snelwegen in Frankrijk, niet alleen door mensen die naar hun vakantieadres rijden maar ook door terugkomers.

Duitsland

Ook in Zuid-Duitsland was vrijdag al veel vakantieverkeer onderweg en stonden er op de A8 van Karlsruhe richting München lange files. Op de Zwitserse A2 vanaf Chiasso richting Luzern moesten automobilisten lang wachten voor de Gotthardtunnel.

Duitsland rekent zaterdag eveneens op enorme files, omdat in een aantal deelstaten vrijdag de zomervakantie is begonnen, terwijl die in andere regio’s juist voorbij is.

De ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB, waarschuwt vakantiegangers dat de veelgebruikte snelwegen A1 en A61 in Duitsland deels onbegaanbaar zijn door de schade die het hoogwater deze maand heeft aangericht. Er zijn omleidingsroutes, maar bestuurders moeten overal rekening houden met lange files. Omrijden over lokale wegen in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts heeft volgens de autoclub geen zin, want daar zijn ook veel afzettingen wegens herstelwerkzaamheden.