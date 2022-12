Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Tbs-klinieken zijn een snelkookpan

Door Mick van Wely

Amsterdam - Opnieuw heeft een patiënt uit een forensisch psychiatrische instelling een slachtoffer gemaakt. Woensdagmiddag nam een tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen de benen tijdens een begeleid verlof en stak even later in Soest een vrouw neer. Begin deze maand richtte een patiënt in de kliniek Veldzicht nog een slagveld aan onder personeel.