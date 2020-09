Bezorgers Deliveroo gaan uitkijken naar vermiste kinderen

In 2019 reden bezorgers ook rond met verdwijningsposters op de bezorgtassen tijdens de lancering van de campagne Ride to Find, een samenwerking tussen Deliveroo en de politie. Ⓒ ANP / HH

BEEK - De bezorgers van Deliveroo gaan helpen bij de zoektocht naar vermiste kinderen. Via de landelijke campagne ’Ride to Find’, in samenwerking met Amber Alert en de politie, ontvangen de bezorgers in hun rider app Amber Alerts en Vermist Kind Alerts.